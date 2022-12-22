Altay, Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hız kesmeden devam ediyor.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hız kesmeden devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Altay, Tuzlaspor’a konuk olacak. 24 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak karşılaşma Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda oynanacak.

Zorlu müsabaka öncesinde Altay’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk olarak ısınma hareketleri yaptı. Ardından dayanıklılık ve pas çalışmasıyla günü tamamladı.