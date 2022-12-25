Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Altay, Tuzlaspor’a konuk oldu ve İzmir temsilcisi 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca sahadan 4-2’lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Altay, Tuzlaspor’a konuk oldu ve İzmir temsilcisi 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca sahadan 4-2’lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Altay, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadele Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda oynandı. İzmir temsilcisi, karşılaşmaya etkili başlayıp 2-0 öne geçse de daha sonra skoru koruyamayıp 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 21 puanla kalmaya devam etti ve play-off hayallerini zora sokmuş oldu.