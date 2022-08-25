Zorunlu trafik sigortasında pek çok sorun yaşandığına dair şikayetler aldıklarını belirten Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay; "Sigorta şirketleri poliçe kesmekte isteksiz" dedi.

Zorunlu trafik sigortasında pek çok sorun yaşandığına dair şikayetler aldıklarını belirten Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay; "Sigorta şirketleri poliçe kesmekte isteksiz" dedi.

1 Eylül itibariyle zorunlu trafik sigortası fiyatlarının otomobillerde yüzde 20, ticari araçlarda yüzde 10 oranında zamlanacak olmasından dolayı sigorta şirketlerinin trafik sigorta poliçesini kesmeme noktasında öncelikli teknik hatayı mazeret gösterdikleri, beraberinde farklı bahaneler öne sürdüklerine dair şikayetler aldıklarını dile getiren Altay, “Pek çok araç sahibi mağdur olduğunu hatta isminin açıklanmasını belirtmeyen sigorta acenteleri dahi konudan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar. Poliçe kesmemenin ağır yaptırımları var, sigorta şirketlerine 60 güne kadar poliçe kesme cezası verilebilecek. Ancak ilgili şirkete talep iletilmeden yani taraflar arasında uyuşmazlık oluşmadan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) şikayet kabul etmiyor. Bu durumda mevcut sorundan dolayı araç sahiplerinin şikayet edeceği bir kurum yoktur ve acenteler de mesleki alt üst ilişkilerinden dolayı şikayet edemiyor. Bu nedenle 1 Eylül’den itibaren zamlı fiyatla poliçe kesmek için şu an bahaneler üreten fırsatçı sigorta şirketlerinin tespit edilmesi zor olacağından SEDDK’nun şikayet alanını genişletmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Altay açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bunun yanında zorunlu trafik sigortasında geçtiğimiz yıldan bu güne 7 ayda 2 zam, ortalama yüzde 300 zam yapıldığı halde hala "zarar ediyoruz" gerekçesi ile zam talep edilmesi ve eylül ayında üçüncü zam yapılacak olması tüketicileri araç kullanamaz hale getirdi. 1 Eylül’den geçerli olacak katsayı oranını aylık yüzde 2,25’ten yüzde 4,75’e çıkarılması ve hasarsızlık prim indirim oranlarının düşürülecek olması da araç sahiplerini olumsuz etkileyecektir. Son olarak sigorta poliçeleri ödemelerinde kredi kartı ile taksit imkanının olmaması, orta ve alt sınıf tüketicilerin ekonomik gelir gider dengesini olumsuz etkilemektedir. Bir otomobil için 3 bin lira poliçe ücretini tek seferde pek çok araç sahibi ödemekte güçlük çektiğinden en az 3 taksit uygulanmasının tekrar hayata geçirilmesi elzem ve zaruridir.”