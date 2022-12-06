Altay taraftarına bu kez de deplasman yasağı geldi. Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında oynanacak Denizlispor-Altay maçında misafir takım taraftarı alınmayacak.

Altay taraftarına bu kez de deplasman yasağı geldi. Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında oynanacak Denizlispor-Altay maçında misafir takım taraftarı alınmayacak.

Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe-Altay müsabakasında yaşanan olayların yankısı devam ediyor. Taraftarların damga vurduğu derbide yaşananlardan dolayı Göztepe’ye 4 maç, Altay’a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Ayrıca Göztepe’ye 112 bin TL, Altay’a ise 185 bin 500 TL para cezası almıştı. Alınan bu cezalara bir yenisi daha eklendi.

Ligin 17. haftasında Denizlispor ile Altay, Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Denizlispor yaptığı açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla Altaylı taraftarların maça alınmayacağını duyurdu.