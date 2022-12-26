Altay, Spor Toto 1. Lig’de arka arkaya oynadığı Denizlispor ve Tuzlaspor maçlarında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Altay, Spor Toto 1. Lig’de arka arkaya oynadığı Denizlispor ve Tuzlaspor maçlarında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Altay, Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son iki karşılaşmada öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. İzmir temsilcisi, ilk olarak 17. hafta mücadelesinde Denizlispor’a konuk olmuştu. Karşılaşmanın 46. dakikasında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 86 ile 90. dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, bir sonraki hafta deplasmanda bu kez Tuzlaspor’la karşılaştı. Altay, maça hızlı başlamış ve Ceyhun ile Paixao’nun attığı gollerle 2-0 öne geçmişti.

Ancak siyah-beyazlılar, yine skoru tutamadı ve karşılaşmayı 4-2 kaybetti.