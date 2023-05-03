Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligde oynayacağı son iki maçında önce Denizlispor, sonra da Tuzlaspor’u konuk edecek. Böylece siyah-beyazlılar, bu iki maçla sezonu tamamlamış olacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sezonun bitimine çok az bir süre kalırken ligde kalan iki maçını da İzmir’de oynayacak. Siyah-beyazlılar, sondan bir önceki maçında 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Spor Toto 1. Lig’den düşmesi kesinleşen Denizlispor’u konuk edecek. İzmir temsilcisi, son maçta ise orta sıralarda yer alan Tuzlaspor’u evinde ağırlayacak ve sezonu tamamlayacak.

Ligde kalmak Altay’ın elinde

Spor Toto 1. Lig’den düşme tehlikesi yaşayan Altay, son iki maçını kazanamadığı durumda ve birebir rakipleri olan Altınordu, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği’nin kalan maçlarında minimum 5 puan aldığı takdirde siyah-beyazlılar, ligden düşen son takım olacak. Altayı’ın hedefi ise bu iki maçta hata yapmayıp ligde tutabilecek puanları almak.