Altay, ikinci devrenin ilk maçında yarın Samsunspor’a konuk oluyor. İzmir temsilcisi, ligde 21 puanla 12’nci sırada yer alırken Samsunspor ise 32 puanla 2’nci sırada bulunuyor.

Altay, ikinci devrenin ilk maçında yarın Samsunspor’a konuk oluyor. İzmir temsilcisi, ligde 21 puanla 12’nci sırada yer alırken Samsunspor ise 32 puanla 2’nci sırada bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ikinci devre kampını Antalya’da gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi, kamp sonrası İzmir’e gelmek yerine Samsunspor maçının da hazırlıklarına Antalya’da başladı ve takımın direkt olarak Samsun’a gitmesine karar verildi. Altay, bu sezon deplasmanda kolay kolay kaybetmezken son iki karşılaşmada aldığı dış saha mağlubiyetleriyle bu alanda düşüşe geçti. İzmir temsilcisi böylelikle son iki haftaya kadar deplasmanda sadece 1 kez yenilmişken, son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle dış sahadaki yenilgi sayısını 3’e çıkardı. Samsunspor ise ligde bu sezon evinde oynadığı sadece Manisa FK maçını kaybetti. Öte yandan Karadeniz temsilcisi ligde 9 maçtır da kaybetmiyor.