Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma hareketleri yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip günü çift kale maçla tamamladı.

1 Milyon Kitap Projesi için dayanışma gecesi

1 Milyon Kitap Projesi için dayanışma gecesi

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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