Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Altay, Pendikspor’u konuk edecek. 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka öncesinde Altay’da hazırlıklar başladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde fitness, ikinci bölümde ise pas çalışması yaparak günü tamamladı.

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