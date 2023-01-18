Altay, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında evinde oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.
Altay, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında evinde oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Altay, Pendikspor’u konuk edecek. 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu müsabaka öncesinde Altay’da hazırlıklar başladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde fitness, ikinci bölümde ise pas çalışması yaparak günü tamamladı.
Öte yandan İzmir temsilcisi, antrenman sonunda 24 yaşına giren Kutay Yokuşlu’nun doğum gününü kutladı.
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