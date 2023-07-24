Marco Paixao’nun henüz ödemelerini yapamayan Altay, Portekizli golcünün alacaklarını ödemek için kaynak arayışına devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesinde kadrosunu korumaya çalışırken oyuncuların ödemelerini gerçekleştirmek için de maddi kaynak bulmakta zorlanıyor. Marco Paixao ile yeni sezon için anlaşılmasına rağmen Portekizli oyuncu ödeme alamadığı için siyah-beyazlıların kamp programlarına dahil olmadı. 38 yaşındaki oyuncuya kaynak arayışını sürdüren İzmir temsilcisi, Efe Sarıkaya’nın Bodrumspor’a satılmasından sonra gelecek parayla kaynak oluşturmayı planlarken, Bodrumspor’la bonservis bedeli konusunda henüz anlaşmaya varamadı. Durum böyle olunca Paixayo’nun alacakları için yeni bir kaynak aranmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetimin bir sponsorluktan gelecek parayla Portekizli oyuncunun alacaklarının ödemesi bekleniyor.

Altay’da Kutay geri dönüyor

Altay’daki alacaklarını tahsil edemediği için geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Kutay Yokuşlu, kısa bir aranın ardından siyah-beyazlı kulüple tekrar temasa geçti. 24 yaşındaki defans oyuncusu, yeni sezon için İzmir ekibiyle görüşmelerini sürdürürken Altay cephesinin de bir diğer savunmacı Eric Björkander’in kulüpten ayrılmasından dolayı oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde tamamlanıp Kutay’ın İzmir ekibine geri dönmesi bekleniyor.

Öte yandan Kutay Yokuşlu, geçen sezon Altay formasıyla 1. Lig’de 19 karşılaşmada oynadı.