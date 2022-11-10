Altay, Spor Toto 1. Lig’de rakip kaleye maç başına en az şut atan ve aynı şekilde maç başına en az isabetli şut çeken takım konumunda bulunuyor.

Altay, Spor Toto 1. Lig’de rakip kaleye maç başına en az şut atan ve aynı şekilde maç başına en az isabetli şut çeken takım konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig’e kötü bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda bu durumu düzelten Altay’ın, gol yollarındaki problemi devam ediyor. Siyahlı-beyazlı ekip, 9 golle ligde en az gol atan takım konumunda bulunuyor. Altay’ın söz konusu sorununun nedeni ise maç başına en az şu atan ve en az isabetli şut bulan takımı olmasından kaynaklanıyor. Ligin maç başına en fazla şut atan takımı 11.3 oranıyla Keçiörengücü olurken, Altay ise maç başına 5.9’luk şut oranıyla bu anlamda ligin son sırasında yer alıyor. Maç başına isabetli şut oranında da 5.1’lik oranıyla Samsunspor zirvede yer alırken, Altay ise 2.7 ile yine son basamakta. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da geçtiğimiz hafta oynanan Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hücum bölgesinde sıkıntı yaşadıklarını ve antrenmanlarda üçüncü bölge oyunlarına çalıştıklarını belirterek, "Kale önündeki son vuruşları geliştirmemiz gerekiyor" demişti.