Trendyol 1. Lig’de oynadığı son 9 maçta sadece 2 beraberlik alan Altay, 5 puanla son sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da işler istenildiği gibi gitmiyor. Son olarak dün oynanan maçta Bandırmaspor’a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyete ulaştı. Böylece 5 puanda kalan İzmir temsilcisi, ligin son basamağına demir attı.

Son 8 haftada 2 gol attı

İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 8 maçta sadece 2 gol attı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte sadece Bodrumspor ve Sakaryaspor müsabakalarında 1’er kez gol sevinci yaşarken, diğer 6 mücadelede ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Öte yandan Altay, gelecek hafta ligin lideri Eyüpspor’u konuk edecek.