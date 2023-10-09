Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, sahasında Ümraniyespor’a 3-0 kaybedince ligde son sıraya geriledi.

Yeni sezona 1.5 sezondur devam eden transfer yasağıyla ve önemli oyuncularından Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Kutay Yokuşlu’yu kaybederek başlayan Altay’da son kayıp da sözleşmesine yeni maddeler koydurmak isteyen Eren Erdoğan oldu. Genç orta saha bu taleplerinden dolayı yönetim tarafından kadro dışı kalmıştı. Siyah-beyazlılar sezona eksikliklerle girerken ligde de işler istenildiği gibi gitmemeye başladı ve siyah-beyazlılar, ilk 5 haftada alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Tuna Üzümcü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Takımın başına da yardımcı antrenör Özkan Kılıç getirildi. Kılıç’ta, siyah-beyazlılara çare olamadı. Böylece Altay, ligde oynadığı 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak milli araya son sırada girdi.

Öte yandan Altay, milli ara dönüşünde üst sıralara oynayan Gençlerbirliği’ne konuk olacak.