Altay, Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında oynanan Bandırmaspor maçında kat ettiği mesafeyle ve girdiği ikili mücadeleleri kazanma yüzdesiyle haftanın lideri oldu.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında oynanan Bandırmaspor maçında kat ettiği mesafeyle ve girdiği ikili mücadeleleri kazanma yüzdesiyle haftanın lideri oldu.

Altay, ’Umut Sezonu’ ismini verdiği yen sezonda, çoğunlukla genç oyunculardan kurulu kadrosuyla ligde kalma mücadelesi veriyor. Genç futbolcularının dinamizmiyle dikkat çeken Altay, bu özelliğini istatistiklere de yansıttı. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, sosyal medya hesabından takımının koşu mesafesi ve ikili mücadele kazanma istatistiğini yayımladı. Söz konusu istatistiklere göre siyah-beyazlı ekip, ligin 12. haftasında 118 bin 225 kilometrelik koşu mesafesiyle haftanın en fazla koşan takımı oldu. İzmir temsilcisi, 12. haftası tamamlanan ligin 7 haftasında koşu mesafesinde zirvede yer aldı.

Öte yandan İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta ikili mücadele kazanma konusunda da zirveyi kimseye bırakmadı. Altay, 185 ikili mücadelenin 105’ini kazanarak yüzde 57’lik başarı oranıyla ilk sırada bulunuyor.