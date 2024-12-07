Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 15. hafta mücadelesinde yarın Kepezspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 15. hafta mücadelesinde yarın Kepezspor’la karşı karşıya gelecek. Kepez Hasan Doğan Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Van bölgesi hakemlerinden Safa Yılmaz yönetecek. Müsabaka öncesinde Altay, 8 puanla düşme hattındaki 16. sırada yer alırken, Kepezspor ise 12 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan 14. basamakta bulunuyor. Son iki maçını kazanan Altay, rakibini mağlup ederek 3’te 3 yapıp düşme hattından çıkmanın hesaplarını yapmak istiyor.

Öte yandan siyah-beyazlılarda çapraz bağları kopması nedeniyle sezonu kapatan Ceyhun’un yanı sıra tedavisi süren Özgür ile hazır olmayan Mehmet Gündüz’ün de forma giyememesi bekleniyor. Sakatlıktan dönen Erdem’in de son durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edildi.

3 puan silindi

Öte yandan TFF Kulüp Lisans Kurulu yapılan incelemeler neticesinde; verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan İzmir ekibi Altay’a 3 puanını silme cezası verdi. Böylece siyah-beyazlıların puanı 11’den 8’e düştü.