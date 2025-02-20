Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Düzce için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından "Altay kar fırtınası" şehre giriş yaptı.

Güne güneşli hava ile başlayan Düzce’de akşam üzeri Altay kar fırtınası etkisini gösterdi. Bir anda güneşli hava yerini kar yağışına bırakırken, fırtına şeklinde yağan kar şehri beyaza bürüdü. Trafikte araç yoğunluğu oluşurken, kent genelinde kar yağışı bazı bölgelerde fırtına, bazı bölgelerde ise tipi şeklinde devam ediyor. 3 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili valilikten yapılan uyarıda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.