Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 16. hafta mücadelesinde yarın Isparta 32 Spor’u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 16. hafta mücadelesinde yarın Isparta 32 Spor’u karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Tolga Akbaba yönetecek. Müsabaka öncesinde Altay, 8 puanla düşme hattındaki 17. sırada yer alırken, Isparta 32 Spor ise 14 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan 14. basamakta bulunuyor. İç sahada oynadığı son karşılaşmada İnegölspor’u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, Isparta 32 Spor’u da taraftarının önünde yenerek iç sahadaki üst üste ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

Öte yandan İzmir ekibinde çapraz bağları kopması nedeniyle sezonu kapatan Ceyhun’un yanı sıra sakatlığı bulunan Özgür Özkaya ile kart cezalısı Ozan Evrim ve Onur Efe karşılaşmada forma giyemeyecek.