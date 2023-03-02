Altay, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Kuşadasıspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Altay, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde Kuşadasıspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde alt sıralardan kurtulmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, lig başlamadan önce hem genç oyuncuların hem de takımın genel durumunu görmek için bir hazırlık maçı planladı ve Aydın temsilcisi Kuşadasıspor ile karşı karşıya geldi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde oynanan mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle müsabaka 2-2 sonuçlandı. Altay’ın genç oyuncularının daha çok süre bulduğu müsabakada oyuncuların mücadelesi ve performansı teknik ekibi mutlu eden olay olurken, ligin kalan kısmında takıma monte edilecek genç isimler de gözlemlenmiş oldu. Öte yandan Altay’ın gollerini Enes Öğrüce ve Ali Kızılkuyu kaydetti.