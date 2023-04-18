Altay, Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, İzmir derbisinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda Gençlerbirliği maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması ikinci bölümde ise dar alanda paslaşma yaparak günü tamamladı.