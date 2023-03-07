Altay, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de attığı 23 golün yüzde 44’ünü karşılaşmaların 1. ve 15. ile 76. ve 90. dakikaları arasında kaydetti.

Altay, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de attığı 23 golün yüzde 44’ünü karşılaşmaların 1. ve 15. ile 76. ve 90. dakikaları arasında kaydetti.

Altay, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de oynadığı maçların ilk ve son bölümünde diğer dakikalara oranla daha fazla gol buluyor. İzmir temsilcisi, ligde bu sezon 23 gol kaydetti. Bu gollerin yüzde 22’sini yani 5 golü, karşılaşmaların 1. ve 15. dakikaları arasında, yine aynı şekilde yüzde 22’si olan 5 golü de müsabakaların 76. ve 90. dakikaları arasında geldi.

Siyah beyazlıların kalan bölümlerde attığı 13 golün süre dağılımı şöyle:

16 - 30: 2 gol

31 - 45: 4 gol

46 - 60: 3 gol

61 - 75: 4 gol