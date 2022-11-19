TFF 1. Lig ekiplerden Altay, son haftalarda gelen başarılı sonuçların ardından galibiyet serisi yapmak için Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

TFF 1. Lig ekiplerden Altay, son haftalarda gelen başarılı sonuçların ardından galibiyet serisi yapmak için Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.

TFF 1. Lig ekiplerden Altay, 21 Kasım Pazartesi günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Müsabaka saat 20.00’de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlardan sonra yeni bir seriye imza atmak istiyor. Son 5 haftada kaybetmeyen İzmir temsilcisi; Manisa FK, Erzurumspor FK ve Bandırmaspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılmıştı. Sakaryaspor ve Altınordu maçlarını ise galibiyetle geçen taraf olmuştu. Altay, Altınordu galibiyetinin ardından Gençlerbirliği’ni de hatasız geçerek alt sıralardan uzaklaşmak ve galibiyet serisi başlatmak istiyor. Sonuçlar Altay’ın istediği gibi olursa siyah-beyazlı ekip, play-off hattına yaklaşmış olacak. Öte yandan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’nin ise bu sezon sadece 1 galibiyeti bulunuyor.