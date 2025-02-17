Altay, TFF 3. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Batman Petrolspor’a evinde 1-0 kaybederek düşme hattından kurtulamadı.

TFF 3. Lig Beyaz Grup’ta 15 puanla 17. sırada bulunan Altay, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi, ligin 23. haftasında ise düşme hattından çıkma şansı geri çevirdi. Grupta 15. sırada yer alan Karacabey Belediyespor, sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı ve 17 puana ulaştı. Sincan Belediyesi Ankaraspor ise Altınordu’ya deplasmanda 3-2 yenildi. Bu sonuçlar neticesinde Altay, taraftarının önünde Batman Petrolspor’u mağlup ederek puanını 18’e çıkartıp, iki basamak birden yükselme şansı yakalamıştı. Ancak siyah-beyazlılar, Batman Petrolspor’a 1-0 yenildi ve haftayı 17. sırada tamamladı.

Altay, gelecek hafta play-off hattında bulunan İskenderunspor’u ağırlayacak.