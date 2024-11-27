Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon deplasmanda maç kazanmayı başarabilirken, iç sahada ise henüz galibiyet yüzü göremedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, bu sezon istediği sonuçları alamasa da, iç saha ve dış sahada iki farklı performansa imza atmaya devam ediyor. Şuana kadar evinde oynadığı lig maçlarında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, galibiyetle tanışmayı başaramadı. Deplasmanda ise daha etkili bir oyun sergileyen İzmir ekibi, aldığı galibiyetleri taraftarından uzakta aldı. Bu süreçte 7 dış saha maçına çıkan Altay, 2 galibiyet ile 5 mağlubiyete imza attı. Böylece Altay, 13 hafta geride kalmasına rağmen Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda 3 puan alamadı. İzmir ekibi, hafta sonu konuk edeceği İnegölspor’u evinde mağlup ederek bu sezon bir ilki başarmak istiyor.

Altay, 10 maç sonra kalesini gole kapattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona etkili bir giriş yaparak 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Altay, bu iki maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Daha sonra işler siyah-beyazlıların istediği gibi gitmeyince üst üste başarısız sonuçlar alındı. Uzunca süren mağlubiyet serileri oluşturan siyah-beyazlılar, bu süreçte 9 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Hafta sonu oynanan 1-0’lık Afyonspor galibiyetiyle bu durumu tersine çeviren İzmir ekibi, 10 maç sonra kazanmayı başarırken, 10 maç sonra da kalesini gole kapatmayı başardı.