Spor Toto 1. Lig’de son haftalara kadar deplasman performansıyla dikkat çeken Altay, son 2 maçta sahadan mağlup ayrıldı. İzmir temsilcisi, dış sahada mağlubiyet sayısı 3’e çıktı.

Spor Toto 1. Lig’de son haftalara kadar deplasman performansıyla dikkat çeken Altay, son 2 maçta sahadan mağlup ayrıldı. İzmir temsilcisi, dış sahada mağlubiyet sayısı 3’e çıktı.

Spor Toto 1.Lig’de yer alan Altay, bu sezon ligin ilk 15 maçında gösterdiği deplasman performansıyla dikkatleri çekiyordu. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda sadece 2. hafta oynanan Pendikspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Altay, daha sonra devrenin son iki maçına kadar dış sahada yenilgi yüzü görmedi. İzmir temsilcisi, bu süreçte deplasmanda oynadığı Adanaspor, Yeni Malatyaspor, Manisa FK maçlarından birer puan alırken, Sakaryaspor ve Altınordu maçlarında ise 3 puanı kazanan taraf oldu. Siyah-beyazlı ekip gösterdiği bu performansla dikkatleri çekmesine rağmen; devre arasına girilirken son iki maçını deplasmanda oynadı ve ilk 15 maçta aldığı mağlubiyet sayısını son iki haftada Denizlispor ve Tuzlaspor maçlarını kaybederek geçmiş oldu.