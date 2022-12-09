Zorlu müsabaka öncesinde Altay’da hazırlıklar devam ediyor. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve ayak tenisi maçı yaptı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasına deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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