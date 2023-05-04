Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Altay’ın, Denizlispor’u konuk edeceği karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak.
Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Altay, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Denizlispor ile mücadele edecek. Müsabakanın biletleri yarın saat 11.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP A-B-C Tribün: 500 TL
Numaralı Alt ve Üst Tribün: 80 TL
Maraton Üst ve Alt Tribün: 20 TL