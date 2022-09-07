Karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatları ise şu şekilde: Maraton Üst-Alt Tribün: 35 TL, Numaralı Üst-Alt Tribün: 80 TL, VIP A-C Tribün: 500 TL, VIP B Tribün: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 35 TL.

Batshuayi: “Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyor ve birlikte kupalar kazanmak istiyorum”

Batshuayi: “Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyor ve birlikte kupalar kazanmak istiyorum”

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