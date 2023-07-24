Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i makamında ağırladı.

Kars’ta bulunan Eyüpsultan Başkanı Deniz Köken ve beraberindeki belediye başkan yardımcıları ile belediye meclis üyeleri, makamında ağırlayan Altay, Arpaçay Belediye ve ilçe hakkında Başkan Köken’e bilgi verdi.

Çayların içildiği ziyarette Arpaçay konuşuldu. Başkan Köken ve beraberindekiler Çıldır Gölü Kütük Ev’i gezdi. Belediye Başkanlığı ziyaret etti. Başkan Altay, misafirlerine çeşitli hediyeler ve ziyaret anısına plaket verdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve beraberindekiler daha sonra Arpaçay’dan ayrıldı.