Maraton Üst ve Alt Tribün: 35 TL

Numaralı Alt ve Üst Tribün: 80 TL

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta maçında Altay, 5 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Bandırmaspor’u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

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