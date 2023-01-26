Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bugün öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma hareketleri yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip günü çift kale maç ve taktik çalışmayla noktaladı.

Altay, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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