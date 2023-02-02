Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Altay ile Adanaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Altay ile Adanaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Altay ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Yarın saat 20.00’de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda başlayacak mücadelede Samsun bölgesinden Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Şenol Bektaş ve Salih Burak Demirel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sinan Özcan olacak.