Adıyaman’da, alt yapı çalışmaları kapsamında açılan ve tam doldurulmayan çukurlar tepkilere neden oluyor.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Ortaokulu civarında yapılan alt yapı çalışmaları sonrası tam doldurulmayan çukurlar hem tepkilere neden oluyor hem de yolu kullanan araçların zarar görmesine neden oluyor. Tabanı alçak olan bir çok araç, çukurlardan dolayı alt kısımları asfalta sürterken bazı araçların ise lastiklerinin patlamasına neden oluyor. Tam doldurulmayan çukurlardan dolayı oldukça şikayetçi olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Alt yapı çalışmaları yapıldıktan sonra açılan çukurlar tam anlamıyla doldurulmuyor. Bizler araçlarımızla bu yollardan geçerken araçlarımız zarar görüyor. Çoğu zaman araçlarımızın alt kısımları yere sürtüyor. Bir çalışma yapılacaksa tam yapılmalı bu şekilde eksik yada yarım bırakılmamalıdır” diye konuştu.