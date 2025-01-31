DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi. Doğal gaz ekiplerinin kısa sürede yaptığı çalışma ile sorun giderildi.

Akçakoca ilçesi Merkez Cami mevkiinde belediyesi ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Zabıta ekipleri ile doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, doğal gaz ekipleri delinen doğal gaz burusunu tamir ettiler. Ardından, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışmalarına devam etti.