Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 9 aylık faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, merkez genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 41 bin 337 metre alt yapı hattı döşenmesi sağlandığı dikkat çekti.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 9 aylık faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, merkez genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 41 bin 337 metre alt yapı hattı döşenmesi sağlandığı dikkat çekti.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 1 Ocak – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan 9 aylık döneme ait faaliyet raporu açıklandı. Mevcut hatların tamir, bakım ve onarımları başta olmak üzere yeni hat açılması gibi hizmetlerini de aksatmadan yerine getiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 14 bin 521 metre kanalizasyon döşedi.

Vatandaş taleplerini de yerine getiren müdürlük, 191 adet kanalizasyonun parsel bağlamasını yaparken, kanalizasyon ana hat ve parsellerde meydana gelen 186 arızanın da giderilmesini sağladı.

Müdürlük, 9 aylık dönem içerisinde 9 bin 150 kanalizasyon hattı açılmasını sağlamasının yanı sıra 5 bin 975 adet vidanjör hizmeti ile de mağduriyetlerin önüne geçerken, vatandaşları da kanalizasyona atık atmamaları konusunda uyardı.

Yağmurlama hatları ve ızgaralar

Beton borular ile 6 bin 848 metrelik yağmur suyu kanal hattı döşemesi gerçekleştiren Müdürlük ekipleri, 426 adet yağmur ızgarasını da muhtelif bölgelere yerleştirdi. İçme suyuna erişimde sıkıntı yaşanmaması adına da önemli çalışma gerçekleştiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, söz konusu dönemde 19 bin 968 metre içme suyu hattı döşedi. Vatandaş taleplerini değerlendirerek

317 adet aboneliği bağlayan müdürlük ekipleri, 192 ana hat, 2 bin 376 ‘da parsel arızasını çözüme kavuşturdu.