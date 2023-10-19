Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Gölpazarı’nda bulunan Orta Mahalle Veli Paşa Caddesi 37. Sokak’ta alt yapı ve deplase çalışmalarına başlandı. Tüm Gölpazarı’nda bulunan mahalle, sokak ve caddelerde alt yapı yenileme çalışması devam ediyor. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer çalışamalar hakkında bilgi vererek, "Gölpazarı halkı için herhangi bir sorunla karşılanmaması adına tüm çalışmalarımız devam ediyor. Ben de çalışmaların yakın takipçisiyim. Alt yapı sorunlarının tamamen ortadan kalkması için son hızla devam ediyoruz. Önümüz kış. Yaşayacağımız sorunlara karşı şimdiden tedbirleri almalıyız ki kışın herhangi bir sorun bizi zor durumda bırakmasın’’ ifadelerini kullandı.