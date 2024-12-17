Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sahada gerçekleştirdiği kaldırım, tretuvar, kavşak, yağmur suyu hattı döşeme ve asfalt öncesi kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Osman Çelik, ilk olarak ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda devam eden kaldırım, tretuvar ve kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi. Ardından Arabacıalanı Mahallesi’nde bulunan Yüzdağ, İlkay ve Yüncü sokaklarında yürütülen yağmur suyu hattı döşeme ve asfalt öncesi kazı çalışmalarını yerinde takip eden Çelik, saha ekiplerinden ve yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Çelik, vatandaşların hizmetine sunulacak olan bölgelerin daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Ayrıca Çelik, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.