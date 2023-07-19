Diyarbakır’da alt geçitte arıza yapılan otomobil kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluşurken trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. 19 TE 232 plakalı araç seyir halindeyken alt geçitte arıza yaptı. Sürücü durumu yakınlarına bildirdi. Olay yerine 21 ACU 087 plakalı araç ile gelen yakınları, otomobili yol kenarına park etti. Arkadan gelen 21 KK 911 plakalı araç, seyir halindeki belediye otobüsünün kör noktasından çıkarken park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza sonrası uzun kuyrukların oluştuğu trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 21 KK 911 plakalı otomobil sürücüsü, park halindeki araç sürücülerinin olay yerine uyarı levhası koymadığı için kazaya sebebiyet verildiğini iddia etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.