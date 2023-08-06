Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkmenbaşı Bulvarı’na yapılacak olan alt geçit çalışmasından dolayı bugün saat 17.00’den itibaren bazı yolların kapanacağı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkmenbaşı alt geçit çalışmasından dolayı bugün (6 Ağustos Pazar) saat 17.00’den itibaren Türkmenbaşı Bulvarı’nın 77110 sokak kesişiminden, 80. Yıl Bulvarı kesişimine kadarki yol trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı ekteki krokide gösterildiği gibi alternatif güzergahlardan sağlanacaktır” denildi.

Vatandaşların Türkmenbaşı Bulvarı’nı kullanırken bu uyarıya dikkat etmesi gerektiği bildirildi.