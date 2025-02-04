Eskişehir Alpu ilçesi arasındaki yapımı süren yolu, Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürü Savaş Bayındır ile inceleyen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "20 kilometrelik olan yolun 7.2 kilometrelik kısmı tamamlanma aşamasına gelmiş durumda" dedi.

Eskişehir’de en çok trafik kazasının yaşandığı kent merkezi ile Alpu ve Seyitgazi ilçeleri arasındaki yollarda genişletme ile iyileştirme çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği Alpu yoluna gelen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürü Savaş Bayındır incelemelerde bulundu. Sürecin uzadığına ve siyasette sıkça konuşulduğuna dikkat çeken Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla bahse konu iki yolun en kısa sürede tamamlanacağına değindi. Albayrak, 20 kilometrelik Alpu yolunun 7.2 kilometrelik kısmının büyük ölçüde bittiğine söyledi.

"Gelecek yıla kadar bu işin yüzde 70’lik kısmı tamamlanmış olacak"

Konuyla alakalı konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Yaklaşık 2 ay önce sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmeye istinaden özellikle Alpu Mihalıççık Eskişehir karayoluyla alakalı ve Kırka ile alakalı Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları’mız süreçleri hızlandırdılar sağ olsunlar. Bununla alakalı da takriben 20 kilometrelik olan yolun 7.2 kilometrelik kısmı tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Biliyorsunuz bu Alpu kavşağında takriben Eskişehir Su arıtma Tesisleri’ne kadar artık tamamlanmış olacak. Tabii orada önemli bir ayrıntı daha var biliyorsunuz Hasan Bey Lojistik Merkezi ve OSB raylı sistemler bağlantısı ile alakalı da orada bir köprülü kavşak olacak. Onunla alakalı da planlamaları karayollarımızı yapmış, tamamlamış ve Devlet Demiryolları’yla bir mutabakata varmışlar onunla alakalı da yakında çalışmaların başlayacağını dile getirmek istiyorum. Bu süreçte bir aksilik olmazsa gelecek yıla kadar bu işin yüzde 70’lik kısmı tamamlanmış olacak. Ondan sonra da ikinci ihalesi yapılıp en yakın zaman diliminde de Alpu ve Mihalıççık yolunun tamamlanmış olacağına hepimiz şahit olacağız" dedi.

"Ulaştırma Bakanlığımıza yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz"

Emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak şöyle devam etti;

"Ben burada özellikle Ulaştırma Bakanlığımız, karayollarımıza yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu bizim için önemlidir. Biliyorsunuz burası ilk ihaleye çıktığında tek yön olarak çıkmıştı. Sonradan çift yöne çevirdiklerinden dolayı da kamulaştırılması bayağı bir zaman aldı. Kamulaştırma da sıkıntılarımız çok oldu. Bu kamulaştırma ile alakalı süreçlerle belli bir noktaya geldiğinden dolayı da inşallah süreç hızlanıyor. Bu noktada sağ olsunlar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’müz çalışmaları yerinde incelemek için Eskişehir’e geldiler. Buradan Kırka’ya geçeceğiz oradaki çalışmalarda yerinde göreceğiz. Şu bir gerçektir bunlar Eskişehir için iki tane önemli yoldur. Bunlar tabi zaman olarak da uzadı bunun da farkındayız. İnşallah cumhurbaşkanımızın talimatları, Ulaştırma Bakanlığı’mızın çalışmaları ve karayollarımızın gayretleri ile bu süreci en yakın zamanda bitirmiş olacağız. Ulaştırma bakanlığımıza, karayollarımıza, Cumhurbaşkanımız teşekkür ederiz. Tabii ki siyasette malzeme olarak kullanılan iki tane yol bundan dolayı da konuyu inşallah bitireceğiz. Ama şunu bilin ki bazı arkadaşlar konuşur biz Ak Parti olarak her zaman çalışırız ve çalışmaya da devam ediyoruz."

Açıklamaların ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürü Savaş Bayındır ve beraberindekiler Seyitgazi yolundaki çalışmaları incelemek için hareket etti.