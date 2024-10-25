2024 Türkiye Şampiyonası B Kategorisi 2. Etap müsabakaları sonunda Kayserili Milli Sporcu Alptekin CanözkünTürkiye Şampiyonu oldu.

Bilardo 2024 Türkiye Şampiyonası B Kategorisi müsabakaları Türkiye Bilardo Federasyonu’nun Ankara Gölbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 13-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye Geneli 315 sporcunun katıldığı 2024 Türkiye Şampiyonası B Kategorisi 2. Etap müsabakaları sonucunda Kayserili Milli Sporcu Alptekin Canözkan şampiyon oldu.

Daha önce U-21 ve U -25 kategorilerinde Türkiye Şampiyonlukları bulunan milli sporcu büyükler kategorisinde ilk Türkiye Şampiyonluğunu 23 yaşında kazanmış oldu.