NBA’de son şampiyon Golden State Warriors, Houston Rockets’i 120-101 mağlup etti ve bu sezon 13. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 dakika süre aldığı Golden State karşısında 12 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist ile mağlubiyete engel olamadı.

NBA’de son şampiyon Golden State Warriors, Houston Rockets’i 120-101 mağlup etti ve bu sezon 13. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 dakika süre aldığı Golden State karşısında 12 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist ile mağlubiyete engel olamadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Son şampiyon Golden State Warriors, Chase Center’da ağırladığı Houston Rockets’ı 120-101’lik skorla mağlup etti ve bu sezon 24 karşılaşmada 13. galibiyetini elde etti. Golden State de Andrew Wiggins 36 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Stephen Curry de 30 sayı, 3 ribaunt, 10 asist ile galibiyetin mimarı oldular. Houston’da Kevin Porter Jr. 20 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ve milli basketbolcu Alperen Şengün 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Utah Jazz: 111 - Portland Trail Blazers: 116

Golden State Warriors: 120 - Houston Rockets:101

Toronto Raptors: 121 - Orlando Magic: 108

Minnesota Timberwolves: 128 - Oklahoma City Thunder: 135

Charlotte Hornets: 96 - Milwaukee Bucks: 105

Los Angeles Clippers: 96 - Sacramento Kings: 123