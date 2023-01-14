NBA’de Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings’e 139-114’lük skorla mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento karşısında 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
NBA’de Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings’e 139-114’lük skorla mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento karşısında 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
NBA’de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings’e 139-114’lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 32. kez kaybetti. Houston’da Jalen Green 27 sayı, 2 ribaund ve 2 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün de 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Sacramento’da ise Domantas Sabonis 19 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile triple double yaparken, takımda ayrıca Harrison Barnes de 27 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:
Washington Wizards: 108 - New York Knicks: 112
Detroit Pistons: 110 - New Orleans Pelicans: 116
Indiana Pacers: 111 - Atlanta Hawks: 113
San Antonio Spurs: 113- Golden State Warriors: 144
Chicago Bulls: 110 - Oklahoma City Thunder: 124
Minnesota Timberwolves: 121 - Phoenix Suns: 116
Utah Jazz: 112 - Orlando Magic: 108
Los Angeles Clippers: 103 - Denver Nuggets: 115
Sacramento Kings: 139 - Houston Rockets: 114
Yorumlar