NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers’a 109-101 yenildi. Takımının en skorer ismi olan Alperen, 33 dakika parkede kaldı ve 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers’a 109-101 yenildi. Takımının en skorer ismi olan Alperen, 33 dakika parkede kaldı ve 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Antalya’da spor turizmine Dünya Kupası dopingi Antalya’da spor turizmine Dünya Kupası dopingi

NBA’de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında karşılaştığı Los Angeles Clippers’a 109-101 mağlup oldu ve 8. yenilgisini aldı. Mücadelede 33 dakika parkede kalan Alperen 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynayarak, takımının skoreri oldu. Houston’da ayrıca Jalen Green 22 sayı, 4 ribaund ve Kevin Porter Jr. 22 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Bu sezonki 4. galibiyetini elde eden Clippers’ta ise Paul George 28 sayı, 5 asist ve Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaund ile katkıda bulundu.

Cleveland’dan üst üste 6. galibiyet

Milli oyuncu Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers, FieldHouse’da mücadele ettiği Boston Celtics’i 114-113 mağlup ederek, hepsi üst üste olmak üzere toplamda 6. galibiyetini elde etti. Cedi 13 dakika parkede kaldı ve 4 ribaund ile oynarken, Darius Garland 29 sayı, 12 ribaund ve Donovan Mitchell 25 sayı, 6 ribaund ile maçı tamamladı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Boston’da ise Jaylen Brown’un 30 ve Jayson Tatum’un da 26 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 111 - Washington Wizards: 121

Cleveland Cavaliers: 114 - Boston Celtics: 113

Miami Heat: 110 - Sacramento Kings: 107

New York Knicks: 99 - Atlanta Hawks: 112

Chicago Bulls: 106 - Charlotte Hornets: 88

Houston Rockets: 101 - Los Angeles Clippers: 109

Milwaukee Bucks: 116 - Detroit Pistons: 91

San Antonio Spurs: 100 - Toronto Raptors: 143

Dallas Mavericks: 103 - Utah Jazz: 100

Portland Trail Blazers: 106 - Memphis Grizzlies: 111

Los Angeles Lakers: 120 - New Orleans Pelicans: 117