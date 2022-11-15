NBA’de Houston Rockets, Los Angeles Clippers’a 106-122 skorla mağlup oldu ve bu sezon 12. yenilgisini aldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Los Angeles Clippers karşısında 16 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ile oynadı.

NBA’de Houston Rockets, Los Angeles Clippers’a 106-122 skorla mağlup oldu ve bu sezon 12. yenilgisini aldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Los Angeles Clippers karşısında 16 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, evinde oynadığı Los Angeles Clippers’a 106-122 skorla mağlup oldu ve bu sezon 12. yenilgisini yaşadı. Houston’da Jalen Green 25 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Kevin Porter Jr. 20 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ile oynadığı karşılaşmada mağlubiyete engel olamadılar. Los Angeles Clippers’da Paul George 22 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Reggie Jackson ile Norman Powell 17’şer sayı ile takımına galibiyeti getiren isimler oldu.

Doğu Konferansı’nda lider olan Boston Celtics, konuk ettiği Oklahoma City Thunder karşısında 126-122 kazanarak, bu sezon üst üste 7., toplamda 11. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Celtics’de Jayson Tatum 27 sayı, 10 ribaunt, 1 asist, Jaylen Brown 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ile galibiyetin mimarı oldular. Oklahoma City’de ise Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı, 4 ribaunt, 8 asistlik performans sergiledi.

Milwaukee Bucks da sahasında Atlanta Hawks’a 106-121 yenildi ve bu sezon evinde ilk kez kaybetti. Atlanta’da De’Andre Hunter 24 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Trae Young 21 sayı, 3 ribaunt, 9 asist ile takımın en skorer isimleri oldu. Milwaukee Bucks’da Yannis Adetokunbo 27 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, MarJon Beauchamp 20 sayı, 8 ribaunt, 1 asist ile mağlubiyeti önleyemediler.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons:111 - Toronto Raptors:115

Orlando Magic: 105 - Charlotte Hornets: 112

Miami Heat: 113 - Phoenix Suns: 112

Boston Celtics: 126 - Oklahoma City Thunder: 122

Milwaukee Bucks: 106 - Atlanta Hawks: 121

Houston Rcokets: 106 - Los Angeles Clippers: 122

Golden State Warriors: 132 - San Antonio Spurs: 95