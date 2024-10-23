Giresunlu milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA’de Houston Rockets ile imzaladığı 5 yıllık 185 milyon dolarlık sözleşme ile tarihin en pahalı Türk sporcusu olurken, memleketi Giresun’da bu durum sevinç ile karşılandı. Alperen’in Giresun’daki ilk antrenörü Salim Taslı, "Rakam onun için çok önemli değil fakat bu Türk spor tarihi adına büyük bir başarı” dedi.

Henüz 8 yaşındayken Giresun’da antrenör Salim Taslı’nın eğitiminde basketbola başlayan Alperen Şengün, burada geçirdiği 4 yılın ardından kariyer basamaklarını tırmanmak üzere ilk profesyonel sözleşmesine imza attığı Bandırma Basketbol İhtisas Kulübüne, 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bandırma Kırmızı’ya, 2020-2021 sezonunda ise Türkiye Basketbol Süper Lig takımlarından Beşiktaş’a transfer oldu. Burada başarılı bir sezon geçiren oyuncu, Süper Lig’in En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu. Ayrıca ligde MVP olan en genç oyuncu unvanına sahip olan milli basketbolcu, 2021 yılında 1. tur, 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve Houston Rockets’a takaslandı.

Şengün, NBA’de sergilediği performansıyla birçok rekorun da sahibi oldu. NBA’de 1000 sayı, 200 asiste ulaşan en genç pivot olurken, bir NBA maçında en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu oldu. NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot ve Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu oldu. Şengün, henüz 21 yaş 99 günlükken NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu. Şengün ayrıca bir maçta 45 sayı atarak, daha önce Mehmet Okur’a ait olan NBA’de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu rekorunu kırdı.

Kariyerindeki ilk dokunuş

NBA kariyerinin ilk yıllarından itibaren önemli başarı ve rekorlarla anılmaya başlayan Milli basketbolcuyu keşfedip kariyerinin gelişimi adına yol gösteren ilk antrenörü Salim Taslı, Alperen’in başarısının kendilerini de gururlandırdığını söyledi. Taslı, "Türk spor tarihi adına büyük bir başarı. Fakat Alperen için maddi yönünden daha çok yeni sezon öncesi kafasının rahat olması adına daha önemli” dedi.

Alperen’in basketbola başlangıcı ve gelişimini anlatan Taslı, “Alperen ile çalışmaya 2010 yılında başladık. Alperen’in babası benim aynı zamanda mahalle ve okul arkadaşım, okul basketbol takımından da arkadaşım. Alperen onun vesilesiyle bana geldi. 4 yıl bizimle beraber çalıştı. Daha sonra 2014 yılında Minikler Şenliği dolayısıyla Ahmet Gürkan hocamın vasıtasıyla Banvit altyapısına yerleştirildi. Orada yaklaşık 6 yıl kaldı. Ondan sonra kariyeri Beşiktaş ve NBA serüveni olarak devam etti. İnanılmaz seviyede yetenekli ve fiziki anlamda gelişime çok açıktı. Zaten tüm yönlerini fark ettiğimiz için ailesiyle beraber karar verdik ve onu bir an önce gitmesi gereken yere yönlendirdik” ifadelerini kullandı.

"Sürekli iletişim halindeyiz"

Alperen ile sürekli iletişim içerisinde olduğunu belirten Taslı, yeni sözleşmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Evet, önceki akşam bunun heyecanını yaşadık. Son gündü ve TSİ 02.00’de sözleşme imzaladı. Türkiye spor tarihinin en büyük anlaşması oldu. Ben daha çok Alperen’in maddi yönden değil de o stresi yaşamaması adına olumlu değerlendiriyorum. Bu sene de gayet güzel bir performans sergileyecek. Onun bu sezon NBA’de All-Star olmak gibi çok önemli hedefleri var. Diğer yandan da üçlük atışlarının seviyesini yükseltmek ve serbest atış yüzdesini artırmayı hedefliyor. Gayemiz zaten orada maddiyat değildi. Bütün bir sezonu geleceği adına stresli geçirmemesi bakımından çok güzel bir karar verdi. Telaffuz edilen rakama çok takılmıyoruz. Rakam onun için çok önemli değil fakat bu Türk spor tarihi adına büyük bir başarı” diye konuştu.

"Yeni Alperenler bulmak için uğraş veriyoruz"

Yeni Alperenler bulmak ve yetiştirmek üzere basketbol antrenörlüğüne devam ettiğini belirten tecrübeli antrenör, "Burada basketbol okullarımız var. Çabalarımız yeni sporcular yetiştirmekle ilgili. Yetenekli çocuğu yakaladığımız zaman gitmesi gereken doğru yerlere yönlendiriyoruz zaten. Elimizde gelecek vadeden birkaç tane çocuğumuz var. Onları zaman belirleyecek, fiziki anlamda gelişmelerine bağlı. Alperen’in boyunun hiçbir zaman 2 metre 11 santimetre olacağını tahmin etmedik. 2014 yılında 1 metre 78 santimetre boyundaydı, sonradan boyu inanılmaz uzadı. Bunu kimse tahmin edemezdi. Alperen’in Giresun’un adını duyurmasından dolayı, 28 numaralı formayı giymesinden dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Türk basketbol severlere de Alperen’i zevkle izlemelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.