NBA’de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder’ı sahasında 112-106 mağlup etti. Karşılaşmada 10 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle oynayan Alperen Şengün, bu sezon 17. kez double-double yapma başarısı gösterdi.

NBA’de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder’ı sahasında 112-106 mağlup etti. Karşılaşmada 10 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle oynayan Alperen Şengün, bu sezon 17. kez double-double yapma başarısı gösterdi.

NBA’e 8 karşılaşma ile devam edildi. Batı Konferansı’nın alt sıralarında yer alan takımların mücadelesinde Houston Rockets, konuk ettiği Oklahoma City Thunder’ı 112-106’lık skorla yendi. Houston’da 32 dakika 51 saniye süre alan Alperen Şengün, 10 sayı, 12 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Milli basketbolcu, Oklahoma karşısında sergilediği performansla bu sezon 17. kez double-double yaptı. Ev sahibi takımda Eric Gordon 25, Tari Eason 20 ve Kenyon Martin Jr. da 18 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Oklahoma’da ise 24 sayı, 8 ribaund ile oynayan Shai Gilgeous-Alexander ve 20 sayı, 8 ribaund kaydeden Joshua Giddey, yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla Houston galibiyet sayısını 13’e yükseltirken, Oklahoma 27. kez mağlup oldu.

Boston’dan Brooklyn’e 43 sayılık fark

Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde lider Boston Celtics, evinde Brooklyn Nets’i 139-96’lık skorla geçti. Boston’da 31 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle mücadele eden Jayson Tatum, takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı. Tatum’a 26 sayıyla Jaylen Brown, 16 sayıyla da Robert Williams III eşlik etti. Brooklyn’de ise Kyrie Irving’in 20, Cameron Thomas’ın 19 ve Joe Harris’in 12 sayısı yeterli olmadı. Bu sonucun ardından Boston 37. kez kazanırken, Brooklyn 20. yenilgisini aldı.

Öte yandan dün gece oynanması planlanan Detroit Pistons - Washington Wizards maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Philadelphia 76ers: 105 - Orlando Magic: 94

Memphis Grizzlies: 112 - Portland Trail Blazers: 122

Boston Celtics: 139 - Brooklyn Nets: 96

Houston Rockets: 112 - Oklahoma City Thunder: 106

Minnesota Timberwolves: 119 - Golden State Warriors: 114

San Antonio Spurs: 109 - Sacramento Kings: 119

Utah Jazz: 131 - Toronto Raptors: 128

Phoenix Suns: 100 - Atlanta Hawks: 132