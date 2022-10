Kırşehir Alperen Ocakları il temsilciliği, üniversite öğrencilerine sınav notu ve çıktı desteği kampanyası başlattı.

Sınav haftası nedeniyle öğrencilerin not eksikleri ve çıktı problemlerinin çözüme kavuşması adına destek olma kararı alan ocak yönetimi düzenlediği kampanyayı sosyal medya platformları aracılığıyla da yaygınlaştırdı. Kırşehir Ocak Başkanı Samet Yeniçeri, "Ocak yönetimi olarak Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören her arkadaşımızın temel ihtiyacı olan not desteği ve çıktı desteği sunma adına kampanya başlattık. Öğrenci kardeşlerimiz notları bizlere ulaştırdıklarında notların fotokopileri ve çıktı almaları tarafımızdan ücretsiz sağlanacaktır" dedi.

Ocak yönetimi üniversite öğrencilerinin şehri tanımaları adına da okul başladığında şehri tanıma gezileri düzenliyor.