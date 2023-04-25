BBP Genel Başkan Yardımcısı ve 28. Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı’ya, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Alperen Ocakları Bursa Temsilcisi Ferhat Levent ve yönetim kurulundan destek geldi.

28. Dönem BBP Bursa Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı, Türkiye’nin ikinci yüzyılının biçimlendirecek 14 Mayıs seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde Alfatlı seçim ofisinde misafirlerini ve destekçilerini de ağırlamaya devam ediyor.

Alfatlı’ya ziyarete gelen Alperen Ocakları Bursa İl Temsilcisi Ferhat Levent hem hayırlı olsun dileklerini hem de desteklerin iletti. Levent Yapmış olduğu kısa konuşmada “14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek genel seçimlerde Bursa 1.Bölgeden aday olan aynı zamanda BBP Genel Başkan Yardımcısı ağabeyimiz büyüğümüze bugün hem ziyaret ediyoruz hem de kendilerine Bursa genelinde Alperen Ocakları’nın gönüllüsü yüzlerce Alperenimizle sahaya ineceğimizi belirtmeye geldik. Bu seçimlerde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun bizlere manevi mirası olan Büyük Birlik Partisi’nin TBMM’de grup kuracağı bir dönem olacaktır. Ağabeyimiz Ekrem Alfatlı hem davamızı hem Bursa’mızı TBMM’de layıkıyla temsil edecektir. Biz buna inanıyoruz” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1.Bölge Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı yaptığı konuşmada, “Alperen Ocakları Bursa İl Temsilcisi Ferhat Levent ve yönetiminin ziyaretleri bizleri fazlası ile mutlu etmiştir. Onların destekleri gücümüze güç katmıştır. Hepsinden Allah razı olsun Rabbim onların ayağına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.