Kayserispor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Alperen Elmas, Giresun ekibi Eynesil Belediyespor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3.Lig 2.Grup ekiplerinden Eynesil Belediyespor, Kayserispor’dan orta saha oyuncusu Alperen Elmas’ı kadrosuna kattı. 2014 yılında futbola Kocasinan Şimşekspor altyapısında başlayan 2003 doğumlu orta saha oyuncusu 2017 yılında Kayserispor’a transfer oldu. Sarı kırmızılı takımda 2021 yılında profesyonel olan Alperen Elmas 2023-2024 sezonunda Eynesil Belediyespor’a transfer oldu. Gelecek vaat eden oyuncular arasında yer alan 20 yaşındaki oyuncu Alperen Elmas yeni takımıyla ilk antrenmanına bugün çıkacak.

Eynesil Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Eynesil Belediyespor’a hoş geldin Alperen Elmas. Takımımız, Kayserispor’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alperen Elmas ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuz Alperen Elmas’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.