Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’de mücadele edecek Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Kulübü hedefini 1. Lig olarak belirledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’de mücadele edecek Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Kulübü hedefini 1. Lig olarak belirledi.

Kahramanmaraşlıları voleybol ile tanıştıracak kulüp, 2. Ligdeki ilk mücadelesini, 9 Ekim’de Kahramanmaraş Spor Kompleksi salonunda oynayacak. Kahramanmaraş Kadın Voleybol Kulübü’nün isim sponsoru Alpedo, sporculara moral ve doping amaçlı dondurma ve baklava ikramında bulundu.

Sporcu kızlara ve hocalarına güvendiğini ifade eden Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol takımımız oldu ve çok başarılı bir takım kurduk. Çok güzel bir ekip oluştu ve iddialı. İnşallah 1. Lig için mücadele verecek kızlarımız. İnşallah hem kentimizi, hem de takımımızı Türkiye’ye tanıtmış olacağız. Sevdamız Kahramanmaraş her zaman bu tür projelere de destek oluyoruz. Hocalarımızı da takdir ediyorum güzel bir ekip oluşturdukları için” dedi.

Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Kulüp Başkanı Hüseyin Akkaya, “Hedefli bir takım oluşturduk. Kentimizde voleybol anlamında tarih yazacağız ve hedefimiz 1. Lig. 9 Ekim’de başlayacak maçlarımıza hemşerilerimizi bekliyoruz. İsim sponsoru olan Alpedo ve Sami başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sporcu Esra Betül Çetin ise, “Ankara’dan geliyorum birçok takımda oynadık ve temsil ettik. Aynı zaman da milli takımın da yıllarca formasını giydik. Voleybol sporunu ve kültürünü şehre tanıtmak için buradayız. Bütün Kahramanmaraşlıları maçlarımıza bekliyoruz ve desteklerini bekliyoruz. Bu süreçte bizleri sıcaklıkla karşılayan Alpedo ekibine teşekkür ederiz maddi manevi her türlü desteği bizlere sağlıyorlar” şeklinde konuştu.